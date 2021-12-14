Казань, , 13:00 — REGNUM В Татарии с 1 по 9 декабря прошли оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции провели 285 рейдов на объектах алкогольного рынка и осмотрели 708 единиц автотранспорта. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по результатам проверок из нелегального оборота изъяли 10 206 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Алкоголь

Только в Набережных Челнах у мужчины в автомобиле и на складе обнаружили и изъяли свыше 14 тыс. бутылок разного наименования без акцизных марок. Общий объем изъятой продукции составил более 7 тыс. литров.

Всего с начала 2021 года в Татарии провели 17 842 проверки объектов алкогольного рынка, осмотрено 186 699 единиц автотранспорта. Из нелегального оборота изъяли 199 897 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Правоохранителями перекрыто 10 каналов поставки контрафакта, ликвидировано два незаконных производства, выявлено 108 преступлений и 991 административное правонарушение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с января по июль 2021 года зарегистрировали 385 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что больше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза.

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