Ханты-Мансийск, , 12:47 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1851. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1843 — на семь человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 14 декабря подтвердили 92 719 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 865 человек.

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