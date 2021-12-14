Красногорск, 14 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Развитие инфраструктуры востребовано среди жителей Подмосковья. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russianhighways.ru Строительство дороги

По словам главы Подмосковья, жители часто обращаются к нему с просьбой построить переезд через пути или переход в том или ином месте.

«Вторая тема, которой хочу коснутся — это развитие инфраструктуры. в растущем, развивающемся регионе. Сегодня с утра вел прием граждан — большой запрос на переезды, переходы. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.