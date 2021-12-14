Приштина, , 13:02 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 14 декабря выступил с заявлением, посвященным третьей годовщине с начала преобразования Сил безопасности Косово в армию (без смены названия).

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что у армии Косово есть серьезные причины гордиться своими достижениями последних лет.

Целью своей работы Мехай назвал создание «полностью боеспособной, профессиональной, многонациональной, современной и полностью готовой к сотрудничеству с силами наших союзников» армии. Конечно же, главным союзником были названы США, «наши незаменимые союзники, которые признали и поддержали до конца нашу волю к созданию той армии, которую мы имеем».

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