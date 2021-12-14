Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM За последние сутки второй компонент антиковидной вакцины получили три тысячи жителей Ростовской области. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участие в вакцинации от COVID-19 приняли 1 млн 906,66 тыс. человек (+ 4102 за сутки). Оба компонента препарата получили 1 млн 864,79 тыс. человек (+ 3087 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что на Дону от COVID-19 планируется привить 80% взрослого населения. На многих предприятиях Ростовской области коллективный иммунитет превышает эту планку.

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