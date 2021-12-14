Ереван, , 12:46 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5567 исследований на коронавирус, из которых 161 дал положительный результат. Об этом 14 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в стране выявили 342 765 носителей коронавируса. Из них 326 304 справились с инфекцией, в том числе 472 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 7136 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9325 пациентов с COVID-19, в том числе 29 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 3619 тестов на коронавирус 66 были с положительным результатом. 438 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 18 пациентов с COVID-19.