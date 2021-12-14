Пекин, 14 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре Naraka: Bladepoint появился контент, имеющий отношение к Брюсу Ли. Анонсирующий трейлер студия 24 Entertainment опубликовала 14 декабря на YouTube-канале проекта.

Store.steampowered.com NARAKA BLADEPOINT

«Настоящая легенда мира боевых искусств увековечена в Naraka: Bladepoint», — сообщили разработчики в описании к видео. С 14 декабря 2021 года в игре появятся альтернативные скины (образы персонажей), а также нунчаки в качестве нового оружия.

Напомним, Naraka: Bladepoint представляет собой «королевскую битву» (жанр онлайн-игр, в которых в конце матча должен остаться только один игрок или команда, территория битвы постоянно уменьшается), релиз её полноценной версии состоялся 12 августа 2020 года.