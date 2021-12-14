Москва, 14 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. За вторую половину 2020-го и первую половину 2021 года ущерб клиентов российских банков от мошенников, использующих подложные платежных системы, составил порядка 3,15 млрд рублей. Это 14 декабря следует из отчета компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

В документе, который приводит РБК, отмечается, что компания Group-IB оценила ущерб для клиентов российских банков от мошеннической схемы с использованием подложных платежных систем в 3,15 миллиарда рублей.

«Круг пострадавших в этой схеме достаточно широк — это и клиенты банков, потерявшие свои деньги, и банки-эмитенты, одобрившие транзакцию, онлайн-сервисы или магазины, сайт которых подделали злоумышленники, и платежные системы, чьи бренды нелегально и без их ведома используются в мошеннической схеме», — пояснили эксперты.

Также они рассказали, что для безопасности онлайн-платежей и двухфакторной аутентификации пользователя более десяти лет назад была разработана технология 3-D Secure, поддерживаемая всеми платежными системами. При этом в последнее время мошенники научились подделывать 3-D Secure страницы.

Кроме того, отмечается, что руководитель Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов заявил, что компания неоднократно предупреждала банки о том, что необходимо усилить защиту против этой схемы, обычно осуществляемой через прямые запросы, генерируемыми мошенниками или с помощью ботов. По его словам, на данный момент защита от такого типа мошенничества есть «у единиц крупнейших банков России и СНГ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выявила мошенничество при покупке здания Южного таможенного управления стоимостью 253,4 млн рублей.