Москва, 14 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Минсельхозе рассчитывают на то, что аграрии смогут получить необходимый объём удобрений по приемлемым ценам, несмотря на напряжённую ситуацию в сегменте. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Что касается рынка минеральных удобрений — в данном сегменте сложилась достаточно напряжённая ситуация. За год цены значительно выросли. Правительством в этой связи реализуется целый комплекс мер: в частности, введено временное количественное ограничение на экспорт отдельных видов удобрений. Также совместно с Минпромторгом и субъектами подготовлен детальный план приобретения удобрений в разбивке по производителям», — заявил Патрушев.

По его словам, в ноябре этот план уже выполнен.

«Рассчитываем, что за счёт указанных мер аграрии обретут необходимый им объём удобрений, самое главное, — по приемлемым ценам», — указал он.