Ульяновск, , 12:43 — REGNUM В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения последние дни держится примерно на одном уровне, а выздоравливают каждые сутки по несколько сотен человек. Это следует из информации федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 14 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 115 913 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки инфицирование подтверждено у 303 человек.

Отметим, что последнюю неделю, с 7 по 14 декабря, число вновь выявляемых случаев заражения снизилось с 311 в сутки до 303.

Победили коронавирус в Ульяновской области 111 258 пациентов, из них за последние сутки вылечились 514 человек. Доля выздоровевших составила почти 96%.

Напомним, в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3564 человека. За последний месяц регистрировали от шести до 18 смертельных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе провели 1 536 761 лабораторное исследование на коронавирус.