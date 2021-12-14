Женева, Швейцария, , 12:43 — REGNUM Женевская прокуратура закрыла расследование, начатое в августе 2018 года с целью выяснить, не было ли какой-либо незаконности в пожертвовании в размере 65 млн евро (100 млн долларов), которое бывший король Испании Хуан Карлос I получил от Саудовской Аравии за посредничество в проведении работ по строительству объекта. Об этом пишет агентство EFE.

Экс-король Испании Хуан Карлос I Irekia

Отмечается, что позднее испанский монарх передал всю сумму своей бывшей близкой подруге Коринне Ларсен.

После трех лет расследования прокурор Ив Бертосса в своем заявлении сказал, что невозможно «установить достаточную связь» между деньгами из Саудовской Аравии, перечисленными Хуаном Карлосом I на банковский счет панамского фонда Lucum, бенефициаром которого он являлся, и заключением контрактов на строительство высокоскоростного поезда.