Гатчина, Ленинградская область, , 12:56 — REGNUM Число жертв лобового столкновения автомобилей Hyundai Creta и Lexus на автомобильной дороге «Петербург — Псков» увеличилось до четырех человек, выжил лишь предполагаемый виновник ДТП. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 декабря около 07:50 мск на 42 км автодороги «Петербург — Псков» 34-летний мужчина, управляя личным автомобилем Lexus, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Hyundai Creta, под управлением 68-летнего владельца. На месте ДТП от полученных травм скончались водитель Hyundai и пассажиры автомобиля Lexus — мужчины 48 и 27 лет.

«49-летняя пассажирка Lexus была доставлена в медицинское учреждение, где от полученных повреждений скончалась, — уточнили в полиции. — Водитель автомобиля «Лексус» госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии».

Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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