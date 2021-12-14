Ярославль, , 13:13 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки подтверждена смерть от COVID-19 15 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущий максимум составлял 14 смертей за сутки, впервые он был зарегистрирован 11 декабря 2021 года.

Всего за прошедшие сутки было выявлено 267 новых случаев заражения. При этом стоит отметить, что в регионе продолжает расти показатель выздоровления граждан. Согласно свежим данным за сутки от COVID-19 выздоровело 323 человека.

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