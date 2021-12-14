Москва, , 12:40 — REGNUM Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с составом на чемпионат мира 2022 года. Об этом 14 декабря сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В состав команды вошли вратари Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив») и Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Из защитников в сборную вызваны Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (СКА), Владимир Грудинин (ЦСКА), Егор Савиков («Спартак»), Никита Новиков («Динамо» Москва), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») и Кирилл Стеклов («Витязь»).

В нападении будут играть Матвей Мичков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Кирилл Танков, Никита Чибриков (СКА), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв («Спартак»), Иван Дидковский («Динамо» Москва), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург»).Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь») и Александр Пашин («Салават Юлаев»).

Напомним, молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Канаде.