Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» и кризис в отношениях между Россией и Украиной могут стать «триггером» замедления мирового экономического роста, считают аналитики Bloomberg.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их мнению, в случае если новый штамм окажется более заразным и смертоносным, это негативно отразится на экономическом росте.

Так, страны будут вынуждены вводить ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. После может возникнуть кризис логистической инфраструктуры, будут нарушены поставки.

Кризис в отношениях между Россией и Украиной грозит повышением цен на газ.

Негативно на экономику может также повлиять изменение климата, которое вызывает погодные аномалии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев заявил, что новый глобальный кризис, который рискует испытать мировая экономика, по своим масштабам может быть похож на ипотечный кризис 2008 года.

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