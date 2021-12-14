Ташкент, , 12:39 — REGNUM Соединенные Штаты поддерживают усилия Узбекистана по борьбе с пандемией коронавируса, говорится, в частности, в совместном узбекско-американском заявлении.

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Документ опубликов 14 декабря правительствами Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки.

«Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Узбекистану более шести миллионов доз вакцин против COVID-19 в рамках глобальной программы COVAX», — говорится в заявлении.

Также, обе стороны отметили значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в мае 2021 года, об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, и подчеркнули свои обязательства по сокращению национальных выбросов парниковых газов в соответствии с целью поддержания атмосферной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.