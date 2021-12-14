Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 29 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали 20 женщин в возрасте от 46 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 69 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии справиться с COVID-19 не смогли 9184 жителя Ростовской области.

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