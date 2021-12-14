Великий Новгород, , 12:47 — REGNUM В Новгородской области за сутки выявили 189 новых случаев заражения COVID-19, что на одного человека меньше, чем сутками ранее, сообщили 14 декабря в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже на протяжении месяца с переменным успехом увеличивается количество людей, переболевших коронавирусом. За сутки отрицательный тест на коронавирус получили 323 человека, суточный прирост составил девять случаев. Обновленной статистикой по коронавирусу в регионе поделился федеральный оперштаб.

От ковида, как от основной причины смерти, в регионе за 13 декабря скончались три человека, что в два раза меньше, чем сутками ранее.

В Новгородской области за все время пандемии COVID-19 выявили 62 538 у человек. От коронавирусной инфекции скончались 714, а выздоровели — 53 267 человек.

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