Москва, 14 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В настоящее время Минсельхоз не наблюдает дефицита семян или горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственной отрасли. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

«Для развития растениеводства приоритетное значение имеют укрепление материально-технической базы. Отмечу, что проблем с семенами и ГСМ у аграриев на сегодняшний день мы не видим», — заявил Патрушев.

Он напомнил, что в Минсельхозе планомерно работают над обновлением парка сельхозтехники, поскольку это существенно повышает эффективность нашего производства: для поддержки предусмотрены льготный лизинг, льготные кредиты, гранты на развитие фермерских хозяйств и другие инструменты, в том числе по линии Минпромторга.

«Благодаря этому, темпы приобретения техники и оборудования у нас ежегодно увеличиваются. По оценке, в 2021 году будет закуплено около 63 тыс. единиц, из которых 10 тыс. — за счёт специальных программ компании Росагролизинг», — подчеркнул министр.