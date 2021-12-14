Москва, , 12:38 — REGNUM Живая новогодняя ель распространяет фитонциды, очищающие воздух от вредных бактерий, и это лишь одно из её преимуществ. Об этом рассказали эксперты 14 декабря РИА Новости.

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что установленная в квартире перед Новым годом натуральная ель будет источать свежий запах хвои и распространять большое количество фитонцидов. Эти вещества превосходно очищают воздух от вредных бактерий.

По её словам, после праздника такую ель могут использовать в зоопарках в качестве корма для животных. Ещё из неё можно сварить мыло или сделать отвары. После утилизации живое дерево перегниёт и не нанесёт вреда окружающей среде.

Заместитель генерального директора учреждения «Мособллес» Александр Передерий рассказал о недостатках искусственных елей. Главный — это отсутствие натурального хвойного запаха. Низкое качество материалов, из которых изготовлена ёлка, может вызвать аллергию, а хорошая искусственная ель довольно дорогая.

Кроме того, искусственные ели собирают пыль, у них могут сломаться или потеряться отдельные ветки, а после утилизации пластик вредит природе.

Как сообщало ИА REGNUM, около 65% жителей России будут смотреть новогоднее обращение президента, но часть из них не намерены особенно вникать в его содержание.

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