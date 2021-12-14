Москва, 14 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Живая новогодняя ель распространяет фитонциды, очищающие воздух от вредных бактерий, и это лишь одно из её преимуществ. Об этом рассказали эксперты 14 декабря РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что установленная в квартире перед Новым годом натуральная ель будет источать свежий запах хвои и распространять большое количество фитонцидов. Эти вещества превосходно очищают воздух от вредных бактерий.

По её словам, после праздника такую ель могут использовать в зоопарках в качестве корма для животных. Ещё из неё можно сварить мыло или сделать отвары. После утилизации живое дерево перегниёт и не нанесёт вреда окружающей среде.

Заместитель генерального директора учреждения «Мособллес» Александр Передерий рассказал о недостатках искусственных елей. Главный — это отсутствие натурального хвойного запаха. Низкое качество материалов, из которых изготовлена ёлка, может вызвать аллергию, а хорошая искусственная ель довольно дорогая.

Кроме того, искусственные ели собирают пыль, у них могут сломаться или потеряться отдельные ветки, а после утилизации пластик вредит природе.

Как сообщало ИА REGNUM, около 65% жителей России будут смотреть новогоднее обращение президента, но часть из них не намерены особенно вникать в его содержание.

Читайте также: Новогоднее телеобращение Путина будут смотреть почти 65% жителей РФ