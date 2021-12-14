Варшава, 14 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 декабря принял участие в саммите стран Вышеградской группы, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Польский премьер-министр во время мероприятия раскритиковал европейскую энергетическую политику. Об этом сообщает Polskie Radio.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

«Сейчас цены на электроэнергию очень высокие. Это происходит не только из-за действий России, но из-за спекуляций на рынках цен на выбросы. Это станет вызовом для всего Европейского союза в ближайшие месяцы», — заявил Моравецкий.

Кроме того, польский политик отметил, что в Варшаве обеспокоены европейской системой торговли выбросами.

«Польша на ближайшем заседании Европейского совета затронет необходимость преобразования этой системы», — добавил он.

«Мы очень обеспокоены формой этой системы, прежде всего тем фактом, что различные инвестиционные и спекулятивные организации, банки, инвестиционные фонды могут приобретать права на выбросы CO2», — заключил Моравецкий.