Бухарест, , 12:35 — REGNUM Одна из крупнейших верфей Румынии — «ATG», расположенная в городе Джурджу в 60 километрах от Бухареста, продана французскому кораблестроительному гиганту «PIRIOU France». Об этом 14 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает бухарестская газета «Adevarul».

Общая сумма сделки не разглашается. Известно лишь, что новое руководство предприятия согласилось провести капитальный ремонт соответствующих доков, также сохранить рабочие места для 300 сотрудников верфи. Предполагается, что уже в 2022-м году «ATG» приступит к строительству гражданских и военных судов для Франции.

Напомним, история «ATG» началась в 1857-м году, когда на воду в Джурджу был спущен купленный в Австрии и отремонтированный в местных доках корабль под названием «Румыния», а в 1869-м году в плавание отправилось первое, созданное на верфи судно «Штефан чел Маре». Пик развития «ATG» пришелся на 70-е годы ХХ века, когда предприятие начало строить не только корабли, но и плавучие краны, и насосные станции.

В последнее время из-за финансовых проблем верфь находилась на грани банкротства.