Джакарта, , 12:35 — REGNUM Один житель провинции Восточная Нуса Тенггара в Индонезии получил ранения в результате землетрясения магнитудой 7,4, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Smchealth.org

Жители Восточного Флореса испытали сильное потрясение. По данным национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, жители запаниковали и выбежали из дома.

Агентство продолжает собирать данные в пострадавших местах.

Жителей Индонезии также просят держаться подальше от пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило граждан об угрозе возникновения цунами.

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