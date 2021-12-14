В Индонезии в результате землетрясения пострадал человек
Джакарта, 14 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Один житель провинции Восточная Нуса Тенггара в Индонезии получил ранения в результате землетрясения магнитудой 7,4, сообщает CNN Indonesia.
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Землетрясение
Жители Восточного Флореса испытали сильное потрясение. По данным национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, жители запаниковали и выбежали из дома.
Агентство продолжает собирать данные в пострадавших местах.
Жителей Индонезии также просят держаться подальше от пляжей.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило граждан об угрозе возникновения цунами.