Джакарта, 14 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Один житель провинции Восточная Нуса Тенггара в Индонезии получил ранения в результате землетрясения магнитудой 7,4, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

Жители Восточного Флореса испытали сильное потрясение. По данным национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, жители запаниковали и выбежали из дома.

Агентство продолжает собирать данные в пострадавших местах.

Жителей Индонезии также просят держаться подальше от пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило граждан об угрозе возникновения цунами.