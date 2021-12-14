Уфа, , 12:46 — REGNUM Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Башкирии в 2021 году восстановились до уровня «допандемийного» 2019 года и превысили его. Об этом сообщила министр финансов региона Лира Игтисамова на заседании республиканского правительства.

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«По предварительным данным за 11 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет республики зачислено налоговых и неналоговых доходов в объеме 176,3 млрд рублей, с ростом к уровню 1 декабря 2020 года — на 30,9 млрд рублей, или на 21,3%, к аналогичному периоду 2019 года — на 6,2 млрд рублей, или на 3,6%. Из этой суммы в республиканский бюджет поступило 137,4 млрд рублей, в местные бюджеты — 38,9 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что безвозмездные поступления составили на 1 декабря 2021 года порядка 74 млрд рублей. При этом всего в 2021 году ожидается свыше 90 млрд рублей безвозмездных поступлений. По сравнению с утвержденным планом на текущий год дополнительно было привлечено из федерального центра 18 млрд рублей.

«Таким образом, по общему объему доходов за 11 месяцев 2021 года бюджет Республики Башкортостан исполнен в сумме 211,3 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом расходы бюджета региона составили 216,6 млрд рублей (остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года).

Сообщается, что основная часть расходов республиканского бюджета в размере свыше 161 млрд рублей (более 74%) была направлена на исполнение социальных обязательств. Так, на социальную политику было направлено 28%, на здравоохранение — 12,8%, на жилищно-коммунальное хозяйство — 4,4%, на образование — 25,1%, на кинематографию и культуру — 2,9%, на охрану окружающей среды — 0,1%, на спорт, физическую культуру и на средства массовой информации — 1,3%.