Томск, 14 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Статистики рассказали об изменении цен на продукты питания в Томской области за год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года).

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Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, хлеб и хлебобулочные изделия за указанный период в регионе в среднем подорожали на 11,1%.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов стали дороже примерно на 6 рублей (в расчете на килограмм). Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали более чем на 14 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордсменами по росту цен в Томской области стали овощи.