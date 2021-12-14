Москва, , 12:33 — REGNUM Общая посевная площадь в 2022 году вырастет более чем на 1 млн гектар. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

«Что касается 2022 года. Пока конкретные прогнозы продукции растениеводства называть преждевременно. Разумеется, мы в первую очередь руководствуемся индикаторами нашей госпрограммы. Тем не менее, совместно с субъектами уже проработана структура посевных площадей под будущие урожаи», — заявил Патрушев.

«В целом площадь в 2022 году вырастет более чем на 1 млн гектар. Увеличение планируется под яровыми зерновыми, в том числе под гречихой, а также под сахарной свеклой, рапсом и сои. Особенно внимание уделим наращивание производства картофеля и овощей открытого грунта», — указал он.