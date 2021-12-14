Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Ещё 641 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 декабря. Это на 13 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону (183), Таганроге (39), Шахтах (32), Волгодонске (29), Новочеркасске (21), Аксайском (20), Неклиновском (18) районах, Новошахтинске и Азовском районе (по 17), Миллеровском районе (13). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, более 9% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 184 660 жителей Ростовской области. Выздоровели 159 136 пациентов.

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