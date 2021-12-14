Москва, , 12:33 — REGNUM В вопросе дальнейшего распространения штамма коронавируса «Омикрон» по России необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — сказал Песков.

По его словам, система здравоохранения России готова к возможности обострения ситуации с коронавирусом из-за «Омикрона»: «В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. [Ранее приходила] прошлая волна [коронавируса], мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта».

Песков также отметил, что штамм «Омикрон» пока недостаточно изучен, и в этом вопросе предстоит большая работа.