Москва, , 12:30 — REGNUM Правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца сотрудниками полиции в случае такой необходимости утвердил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Это 14 декабря следует из проекта приказа МВД, который обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Автомобиль Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, в нем уточняется, что о каждом случае вскрытия транспортного средства сотрудникам МВД необходимо уведомлять его собственника в максимально возможно короткий срок, но «не позднее 24 часов с момента вскрытия».

При этом оповещать владельца автомобиля предлагается «путем направления уведомления посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления».

Также допускается информирование автовладельца «в виде телефонограммы» с последующим направлением уведомления на бумажном носителе и с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей». Последние уведомления должны направляться с адреса почты органа внутренних дел.

В то же время, отмечается, что в уведомлении должны быть прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» транспортного средства и ряд сведений об обстоятельствах этого вскрытия.

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