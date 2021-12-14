Москва, 14 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца сотрудниками полиции в случае такой необходимости планирует утвердить Министерство внутренних дел РФ. Это следует из проекта приказа ведомства, который обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

«Проект этого приказа МВД России в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу», — уточнили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что пока этот приказ «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие» не подписан.

«То же самое относится к проекту приказа МВД России «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», — добавили в МВД.

В опубликованном на федеральном портале документе уточняется, что о каждом случае вскрытия транспортного средства сотрудникам МВД необходимо уведомлять его собственника в максимально возможно короткий срок, но «не позднее 24 часов с момента вскрытия».

При этом оповещать владельца автомобиля предлагается «путем направления уведомления посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления».

Также допускается информирование автовладельца «в виде телефонограммы» с последующим направлением уведомления на бумажном носителе и с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей». Последние уведомления должны направляться с адреса почты органа внутренних дел.

В то же время, отмечается, что в уведомлении должны быть прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» транспортного средства и ряд сведений об обстоятельствах этого вскрытия.

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