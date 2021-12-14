МВД готовит новые правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца
Москва, 14 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца сотрудниками полиции в случае такой необходимости планирует утвердить Министерство внутренних дел РФ. Это следует из проекта приказа ведомства, который обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект этого приказа МВД России в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу», — уточнили в МВД.
В министерстве подчеркнули, что пока этот приказ «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие» не подписан.
«То же самое относится к проекту приказа МВД России «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», — добавили в МВД.
В опубликованном на федеральном портале документе уточняется, что о каждом случае вскрытия транспортного средства сотрудникам МВД необходимо уведомлять его собственника в максимально возможно короткий срок, но «не позднее 24 часов с момента вскрытия».
При этом оповещать владельца автомобиля предлагается «путем направления уведомления посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления».
Также допускается информирование автовладельца «в виде телефонограммы» с последующим направлением уведомления на бумажном носителе и с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей». Последние уведомления должны направляться с адреса почты органа внутренних дел.
В то же время, отмечается, что в уведомлении должны быть прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» транспортного средства и ряд сведений об обстоятельствах этого вскрытия.
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