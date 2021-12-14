Кострома, , 13:10 — REGNUM В 2022 году в Костромской области планируют отремонтировать более 300 километров дорог, из них 200 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Укладка асфальта Администрация Костромы

В том числе 14 участков улиц общей протяженностью 13 километров заасфальтируют в Костроме. Их список уже опубликован.

«К основным направлениям по ремонту на 2022 год относятся: Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, Буй-Любим, Кострома-Заволжск, Судиславль-Галич-Чухлома, Степаново-Антропово-Крусаново, Елизарово-Кологрив, Нерехта-Владычное-Волгореченск» , — пояснили в департаменте.

Для сравнения, за сезон 2021 года дорожники привели в порядок 280 километров дорог в регионе, 102 из них было отремонтировано за счёт собственных средств. Все трассы были обследованы и приняты лабораторией организации «Дор-Сервис» из Владимира. Дефектов на них специалисты не обнаружили.

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