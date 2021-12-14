Рим, , 12:30 — REGNUM Запад не прекращал холодную войну против нашей страны, он лишь перешёл к следующему её этапу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 декабря, комментируя высказывания спикера Европарламента Давида Сассоли.

Давид Сассоли Europarl.europa.eu

Как сообщалось ранее, Сассоли заявил, что распад СССР, «приведший к завершению холодной войны», не был спровоцирован каким-то конкретным событием. Спикер Европарламента также отметил, что «переход к демократии требует многих лет, становления новых институтов, запуска новых процедур, смены парадигмы и изменения подходов».

« Спикер Европарламента путает или, вернее, безосновательно связывает между собой два события: распад СССР и окончание холодной войны. Советский Союз не был инициатором холодной войны, её начал Запад, не сумев добиться своей тотальной победы во Второй мировой войне, в которой он хотел победить и Третий рейх, и СССР.

При Горбачёве Советский Союз всё ещё существовал, хотя и разрушался, а холодная война с нашей стороны уже не велась. Запад же холодную войну против нашей страны не прекратил, он, обеспечив развал советской системы, завершил один её этап и перешёл к следующему: этапу разрушения России. На этом этапе холодной войны, которая уже и не совсем холодная, мы сейчас и находимся.

«Переход к демократии требует многих лет», — говорит Давид Сассоли, но что это как не лукавство? Если у Сассоли есть хотя бы немного соображения, он не может не понимать, что та парадигма развития, которую Запад навязал нашей стране в 1990-е годы, не могла способствовать «становлению новых институтов» и запуску демократических «процедур». Она могла произвести только охлократию как политическую форму, способствующую, по Аристотелю, которого Сассоли, наверное, читал, возникновению и укреплению своей парной формы власти — олигархии.

Демократия, считает Сассоли, «должна строиться на доверии населения к собственным государственным институтам». На таком доверии, уточню, должна строиться любая власть, если это не тирания. То, что сейчас происходит в нашей стране, где граждан унижают попыткой установить над ними тотальный цифровой контроль с целью культурно-политического подавления и окончательного превращения в живой товар, никак не может способствовать повышению уровня доверия граждан к власти — оно это доверие разрушает.