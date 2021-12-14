Рим, 14 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Запад не прекращал Холодную войну против нашей страны, он лишь перешёл к следующему её этапу, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 декабря, комментируя высказывания спикера Европарламента Давида Сассоли.

Europarl.europa.eu Давид Сассоли

Как сообщалось ранее, Сассоли заявил, что распад СССР, «приведший к завершению Холодной войны», не был спровоцирован каким-то конкретным событием. Спикер Европарламента также отметил, что «переход к демократии требует многих лет, становления новых институтов, запуска новых процедур, смены парадигмы и изменения подходов».

« Спикер Европарламента путает или, вернее, безосновательно связывает между собой два события: распад СССР и окончание Холодной войны. Советский Союз не был инициатором Холодной войны, её начал Запад, не сумев добиться своей тотальной победы во Второй мировой войне, в которой он хотел победить и Третий рейх, и СССР.

При Горбачёве Советский Союз всё ещё существовал, хотя и разрушался, а Холодная война с нашей стороны уже не велась. Запад же Холодную войну против нашей страны не прекратил, он, обеспечив развал советской системы, завершил один её этап и перешёл к следующему: этапу разрушения России. На этом этапе Холодной войны, которая уже и не совсем холодная, мы сейчас и находимся.

«Переход к демократии требует многих лет», — говорит Давид Сассоли, но что это как не лукавство? Если у Сассоли есть хотя бы немного соображения, он не может не понимать, что та парадигма развития, которую Запад навязал нашей стране в 1990-е годы, не могла способствовать «становлению новых институтов» и запуску демократических «процедур». Она могла произвести только охлократию как политическую форму, способствующую, по Аристотелю, которого Сассоли, наверное, читал, возникновению и укреплению своей парной формы власти — олигархии.

Демократия, считает Сассоли, «должна строиться на доверии населения к собственным государственным институтам». На таком доверии, уточню, должна строиться любая власть, если это не тирания. То, что сейчас происходит в нашей стране, где граждан унижают попыткой установить над ними тотальный цифровой контроль с целью культурно-политического подавления и окончательного превращения в живой товар, никак не может способствовать повышению уровня доверия граждан к власти — оно это доверие разрушает.