Ярославль, 14 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в микрорайоне Копаево снесут башню старого элеватора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Элеватор для зерна

Сносить здание будут 16 декабря при помощи взрывчатки. В связи с этим горожан просят не поддаваться панике и публикуют точное время проведения работ.

«16 декабря с 11:00 до 13:00 территория опасной зоны будет оцеплена, чтобы не допустить проникновения на площадку посторонних лиц. Непосредственно производство работ будет сопровождаться сигналами оповещения — гудками сирены. Всего их будет три. Первый сигнал — один продолжительный гудок сирены — предупредительный. Второй — два продолжительных гудка — боевой, по нему производится взрыв. Третий сигнал — три коротких гудка — отбой. Сигнал означает окончание взрывных работ», — разъяснили в пресс-службе администрации города.

Взрывными работами будет заниматься организация из Вологды.