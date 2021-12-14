Нью-Йорк, США, , 12:30 — REGNUM Телеканал The CW запустил в производство сериал «Рыцари Готэма» (Gotham Knights), в основу которого ляжет одноимённая серия комиксов. Об этом 14 декабря сообщает портал Deadline.

Бэтмен Pxhere.com

Над проектом будет работать та же команда сценаристов, которая придумывала сюжет шоу «Бэтвумен», а также писала сценарии для сериалов DC «Стрела», «Флэш» и «Супергёрл». Сюжет шоу расскажет о том, как после смерти Бэтмена Найтвинг, Бэтгёрл, Робин и Красный Колпак решают бросить вызов преступному сообществу Готэма.

Для справки: первый выпуск серии «Рыцари Готэма» издательство DC опубликовало в 2000 году, эти комиксы пришли на смену циклу «Бэтмен: Тень летучей мыши». Отметим, что в 2022 году выйдет видеоигра Gotham Knights, разработкой которой занимается студия WB Games Montreal.

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