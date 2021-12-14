Москва, 14 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За 2021 год зарплаты в сельском хозяйстве России заметно возросли. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

«У нас растёт зарплата в сельском хозяйстве. По итогам девяти месяцев 2021 года она составила 33,6 тыс. рублей. Это заметно больше, чем на аналогичный период 2020 года», — заявил Патрушев.

По его словам, рентабельность сельхозпроизводства с учётом господдержки в 2021 году составит 23,4%.