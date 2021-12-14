Барнаул, , 12:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 14 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7579 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Суточный прирост выявленных заражённых составил 506. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 11 299 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 86 914 человек (+1216 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 620 (+8 за сутки), из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ (-12 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 782 человека, +97 за сутки) и ОРВИ (78 678 человек, +391 за сутки).

Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 46 (всего 4498). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 6306 (на 4771 больше за минувшие сутки).

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