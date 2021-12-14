Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирск прибыли 22 новых автобуса марки Вектор 8.8. В феврале они выйдут на маршруты, сообщили в мэрии города.

В общественном транспорте Цитата из х/ф «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». Реж. Марлен Хуциев. 1964. СССР

В администрации муниципалитета уточнили, что по муниципальному контракту для «ПАТП-4» приобретено 50 таких машин. До конца года придут оставшиеся 28 компактных «Векторов», а также 50 автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ.

«Для размещения нового подвижного состава выбрано три площадки, потому что на ПАТП все они не разместятся. Готовится площадка на левом берегу, что позволит нам охватить и левобережную часть города. Предстоит решить ряд организационных вопросов, в частности, укомплектовать штат, а также решить вопрос с заправками — в Новосибирске пока очень мало газозаправочных станций. Сейчас на территории ПАТП-4 строится газовая заправка, ее планируют сдать в марте», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что в рамках программы обновления подвижного состава для предприятия по схеме финансового лизинга было закуплено 150 новых автобусов на сумму 2 млрд 457 млн 634 рублей.

На сегодняшний день парк автобусов ПАТП-4, задействованных на городских маршрутах, составляет 120 единиц.