Саратов, , 12:28 — REGNUM В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4859 жителей, сообщает 14 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро мужчин и восемь женщин в возрасте от 28 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 127 459 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 111 564 человека.

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