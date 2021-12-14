Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, тела которых пытались сжечь, чтобы скрыть улики, в заброшенном здании в центре города. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ktr.su Уголовное дело

Трупы мужчины и женщины были обнаружены на месте пожара в заброшенном здании по улице Константина Заслонова, д. 8, в Центральном районе Санкт-Петербурга 11 декабря. Хотя преступление было совершено в условиях неочевидности, следователи установили и задержали двух мужчин, которым предъявлено обвинение в совершении двойного убийства.

По версии следствия, 11 декабря между погибшими и обвиняемыми произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. После чего один из обвиняемых нанес мужчине несколько ударов ножом, а другой задушил шарфом женщину. После этого соучастники, используя жидкость для розжига углей, подожгли комнату и скрылись с места происшествия.

«В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемых», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.