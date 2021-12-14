14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Китай представил свежие свидетельства, включая видео и фотографии, террористической деятельности синьцзянских террористов. Тех самых, что западные правозащитники и политики называют «борцами за свободу и демократию».

Цинь Шихуан, , 14:11 — REGNUM 13 декабря Синьцзян-Уйгурский автономный район провел пресс-конференцию по вопросам, связанным с Синьцзяном, и выпустил несколько видеороликов о насильственных террористических актах, большинство фактов из которых были раскрыты впервые.

Синьцзян Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, были представлены видеозаписи теракта от 5 апреля 1990 года, когда террористы Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооруженные полуавтоматическим оружием, пистолетами, взрывными устройствами и гранатами, в количестве более 200 человек совершили нападение на правительственное здание в поселке Барен в уезде Акто Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В результате 10 человек было взято в заложники, убито шестеро офицеров вооруженной полиции, взорвано два транспортных средства. Этот теракт стал первым серьезным в целой серии похожих терактов, устроенных этническими сепаратистами, религиозными экстремистами и террористами в Синьцзяне спустя десятилетие радикальной пропаганды в регионе.

Далее количество террористических актов начало только увеличиваться ежегодно, достигнув пика в 110 терактов в 2015 году. Всего с 1990-го по 2016 год было свершено более тысячи терактов в Синьцзяне с использованием взрывчатки, отравляющих веществ, огня, нападений и штурмов. В результате погибло множество невинных людей. Также было убито несколько сотен офицеров полиции.

Место террористической атаки в 2014 году в Урумчи — улица Гунъюаньбэй (сс) Mypowercell

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к вновь всплывшим данным под соответствующей публикацией в паблике газеты Beijing Daily.

«Реальность страшнее фильмов ужасов. Дань уважения тем, кто молча вносит свой вклад в стабильность общества Синьцзяна», — заявила Кана.

«CCTV тоже транслировало эти вещи раньше. Все эти главари бандитов теперь уехали в Америку! И все они сделаны руками США», — заявил Маоцзянь.

«Это действительно правда. Особо жуткие кадры не показали. Здание было практически полностью уничтожено, а у выживших не было рук и ног», — заявил «Цыпленок».

»Пойдите и посмотрите документальные и подробные отчеты о насильственном терроре в Синьцзяне. Это сговор внутренних и иностранных сил, поддерживаемый Соединенными Штатами. За кулисами находятся капиталистические силы США», — отметил Чен Чжунсен.

«Восстание уйгуров — это не только религиозный вопрос, но и проблема уйгурского национализма, который хочет изгнать народ хань (титульный народ Китая) в Синьцзяне, и тогда уйгуры создадут свою собственную страну», — заметил другой комментатор.

Уйгуры Gusjer

«Соединенные Штаты как закулисный спонсор террористических организаций уже известны миру. Соединенные Штаты также известны как первая в мире демократия, поддержавшая террористические организации. Поскольку Китай борется с террористическими организациями, Китай превратился в то, что Соединенные Штаты называют так называемой антидемократией! Потому что то, с чем борется Китай, — это не террористическая организация, это щупальце США, вмешивающихся во внутренние дела Китая!!!» — точно подметил пользователь «Капсула времени 2022».

Стоит отметить, что так называемые «страны демократии», авангардом которых выступают США и в которые входят в первых рядах Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Канада, с начала этого года начали активно обвинять Китай в том, что он занимается «геноцидом уйгурского народа» и заставляет местных жителей заниматься рабским трудом. И это происходит на фоне успехов Китая в подавлении террористов и исламистов, а также сепаратистов в Синьцзяне. Ровно такая же история происходила с российской Чечней, когда российская власть, а главное, элиты Чечни сумели изгнать террористов со своей территории.