Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в ходе заседания рассмотрит протокольное поручение в связи с депортацией граждан РФ с территории Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на выступление депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Приднестровье проживает более 200 тыс. граждан РФ. Это важно, что несмотря на отсутствие официального признания, там происходят демократические процессы. Но накануне этого республика Молдова предприняла дополнительные усилия по блокаде Приднестровья и десять граждан РФ среди которых общественные, политические деятели, ученые, эксперты были депортированы по прибытии в аэропорт Кишинева, среди них Наталья Нарочницкая, Владимир Егоров, Александр Брод из СПЧ, Журавлев из Общественной палаты», — сказал Затулин.

«Прошу поручить комитету Госдумы по делам СНГ подготовить парламентский запрос Государственной думы правительству РФ об исполнении принятого 16 июня постановления-заявления Госдумы о мерах поддержки граждан РФ, российских соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ», — отметил парламентарий.

Госдума может обсудить протокольное поручение на заседании 14 декабря.

В Приднестровье проходили выборы президента. Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России чинились препятствия в их работе.

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