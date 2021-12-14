14 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Холодная война за политическое и экономическое влияние обогащается передовой дезинформацией и новыми технологиями, которые могут подорвать международное соотношение сил. До чего дойдут Россия и США в попытке доказать, кто из них более демократичен, рассуждает Никос Констандарас в греческой газете Kathimerini.

Климент Александров, , 15:20 — REGNUM Как бы развивалась Холодная война, если бы она велась в условиях, когда обе стороны соревновались в том, насколько капиталистической или коммунистической была их система, и при этом противники придерживались бы одних и тех же принципов? Конечно, существовал оксюморон, авторитарные режимы называли себя «демократиями». Однако они не видели нашего времени, когда лидер самой могущественной демократии, которую знал мир, созывает международный саммит демократических стран и организаций, приглашая на него представителей авторитарных режимов, которые выступают против американской версии «подлинной демократии». Удивительно, что те, кто не придерживается принципов демократии, также хотят казаться ее последователями, за исключением разве что исламистов-фундаменталистов, для которых власть исходит только от Бога.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

За несколько дней до «Саммита за демократию» послы Китая и России в Вашингтоне выступили в качестве сторонников «подлинной демократии», которая якобы имеет место в их странах. В совместной статье в консервативном журнале The National Interest Цинь Ган и Анатолий Антонов сравнили модели демократии в своих странах с моделями их критиков. В статье говорится, что главным критерием демократии должны быть отношения с народом, то есть дано ли людям право управлять своей страной, удовлетворяются ли их потребности, чувствуют ли они радость. Если граждан будят только для того, чтобы проголосовать, а по окончании голосования отправляют обратно в спячку, если их ублажают привлекательными лозунгами во время избирательной кампании, которые теряют всякий смысл после выборов, если их привлекают перед выборами и отталкивают впоследствии, то это не подлинная демократия.

Джо Байден и Энтони Блинкен на «Саммите за демократию» Цитата из видео «США на саммит «За демократию» не позвали Россию, Китай и даже некоторые страны Евросоюза» на YouTube

Не называя США, послы критикуют вмешательство Америки во внутренние дела других стран за то, что некоторые страны судят других по им одним ведомым меркам и нарушают Устав ООН. Они ссылаются на бомбардировки Югославии и военные интервенции в Ираке, Афганистане и Ливии. Да, они во многом правы в своих обвинениях. Однако при этом они подрывают свою позицию, пытаясь представить собственные страны демократическими, игнорируя отсутствие независимого правосудия, ограничения на информацию и выражение мнений, вмешательство в дела других стран. В этой диковинной холодной войне одна сторона пытается доказать не столько превосходство своей собственной идеологической системы, сколько лицемерие другой, которая называет демократической себя. Мы могли бы назвать это «победой демократии», которую все называют высшим благом, если бы не знали, что, как и многое другое в политике и международных отношениях, это тоже просто инструмент для того, чтобы судить друг друга — а не стремиться к сотрудничеству и коллективному благу.

Послы Китая и России правы в том, что «Саммит за демократию» под эгидой Джо Байдена был нацелен на международную политическую арену, где, с одной стороны, будут демократии, а с другой — авторитарные режимы, с целью максимально широкого альянса на стороне США. Эта стратегия глубокими корнями уходит в демократические Афины, во времена, когда они контролировали другие города-государства благодаря поддержке тамошних демократических сил за счет олигархов. Последние не настаивали на том, будто это они на самом деле были подлинными демократами, но признавали силу стратегии оппонентов.

Филипп фон Фольц. Речь Перикла на холме Пникс. 1852

Сегодня возникает вопрос: поминают ли авторитарные режимы демократию просто для того, чтобы успокоить своих граждан ложью о том, будто, несмотря на недостатки повседневной жизни, они зато живут в демократической стране? Или же их цель — испортить восприятие граждан в демократических странах, чтобы они не видели, что демократии угрожают авторитарные силы и представления? Известно, что многие источники дезинформации в социальных сетях в демократических странах направляются авторитарными режимами. Мы, живущие в странах со свободной прессой, не могли понять, насколько искажена картина мира там, где информация полностью контролируется. До тех пор, пока такие случаи, как влияние Трампа на его последователей и противостояние пандемии, не показали нам, что в демократических странах обилие вариантов выбора вовсе не обязательно приводит к правильному суждению.

Холодная война за политическое и экономическое влияние обогащается передовой дезинформацией и новыми технологиями, которые могут подорвать международное соотношение сил. В этом контексте стратегия Байдена по использованию демократии в качестве основы для крупного международного альянса вызывает аналогичную реакцию. Присваивая «демократию», оппоненты стремятся нейтрализовать ее.