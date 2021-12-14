Москва, 14 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Несмотря на общеэкономические трудности, агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивость результатов. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

«Даже в непростой текущей ситуации отрасль демонстрирует стабильные результаты. По итогам года мы прогнозируем положительный индекс АПК. Однако индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится», — заявил Патрушев.

«В следующем году рассчитываем, что индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс АПК — до 101%», — указал он.