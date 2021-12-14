Тирасполь, , 12:23 — REGNUM Действующие глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает прошедшие выборы президента ПМР демократическими. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тирасполе.

Вадим Красносельский President.gospmr.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Приднестровье выбрало главу республики — трансляция»

Журналисты отметили, что среди бюллетеней много испорченных — 8,8%. По мнению Красносельского, это вызвано тем, что многие граждане хотели видеть среди кандидатов на пост главы республики ещё кого-то, кроме тех двоих что были.

«Наверное, есть люди, которых не устраивает ни одна кандидатура, ни вторая. Они, может, желали поддержать третью, четвёртую кандидатуру, не видели их фамилии там», — сказал Красносельский.

Он добавил, что обиды на тех, кто испортил бюллетени, не держит. Если бы ему предложили дать их список, то он бы отказался.

Напомним, согласно предварительным данным, на выборах президента ПМР, прошедших 12 декабря, побеждает Красносельский, получив 79,4% голосов. Его единственный конкурент, депутат Совета народных депутатов Григориопольского района Сергей Пынзарь набрал 11,8%. Ранее Центризбирком отказал в регистрации Анатолию Дируну и Николаю Малышеву. Сергей Дечев отозвал документы на регистрацию.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Приднестровья обнародовал предварительные итоги выборов президента