Томск, 14 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Томской области за год (в ноябре 2021 года по отношению к ноябрю 2020 года) значительнее всего подорожали овощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста и картофель

Картофель за указанный период подорожал почти в два раза — до 40 рублей за килограмм (на 18 рублей больше, чем в 2020 году). В среднем овощи выросли в цене на 41,1%. Рекордсменом стала белокочанная свежая капуста, подорожавшая в 2,1 раза (с 17 до 37 рублей за килограмм).

Свёкла столовая подорожала с 28 до 41 рубля за килограмм, свежие помидоры — со 128 до 178 рублей.

Мясопродукты за год выросли в цене в среднем на 13,6%. Значительнее всего (на 23,7%) подорожало мясо птицы. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 11,1%. Молоко и молочная продукция стали дороже на 10,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии инфляция по итогам 11 месяцев была выше, чем в прошлогоднем периоде.

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