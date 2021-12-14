Москва, , 12:22 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовят против России несколько вариантов введения санкций, считает глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, одним из наиболее вероятных сценариев является запрет для американских компаний работать в России.

В этом случае компаниям, считает эксперт, либо придется закрывать, либо продавать свой бизнес. Несмотря на риски для самой экономики США, для российской экономики это станет «более мощным ударом», сказал он РИА Новости.

Вторым вариантом может стать отключение России от SWIFT, однако это не станет непреодолимой проблемой для России, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.