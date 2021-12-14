Аксайский район, Ростовская область, , 12:22 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области полицейские выявили группу нелегальных мигрантов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках оперативно-профилактического рейда проверку прошли более 349 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Аксайском районе. По итогам инспекции зарегистрировано около 30 административных правонарушений в сфере миграции.

Рассматривается вопрос о возбуждении 27 административных дел. Двое правонарушителей могут стать фигурантами уголовного дела о подделке, изготовлении или обороту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.